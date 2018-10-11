Як у Сумах відзначатимуть День захисників та захисниць України

Заходи на відзначення Дня захисників та захисниць України
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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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13 жовтня
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Урочистості до Дня захисників та захисниць України
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14:00
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Обласна філармонія
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14 жовтня
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Покладання квітів:
до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам;
до Монументу уродженцям Сумщини, які загинули в Афганській війні;
до могил загиблих у зоні АТО/ООС;
до пам’ятника Героям Небесної Сотні;
до Меморіального комплексу «Вічна Слава»;
до пам’ятника воїну АТО
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З 9:00
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Вул. Г. Кондратьєва
Вул. 20 років Перемоги
Вул. Петропавлівська
Вул. Г. Кондратьєва
Вул. Героїв Сумщини
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Виставка військової техніки
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10:00
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Театральна площа
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Піша хода ветеранів АТО/ООС
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10:00
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вул. 20 років Перемоги –
вул. Героїв Сумщини
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