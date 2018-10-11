Як у Сумах відзначатимуть День захисників та захисниць України

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Урочистості до Дня захисників та захисниць України

Покладання квітів: до пам’ятного знаку загиблим воїнам-артилеристам; до Монументу уродженцям Сумщини, які загинули в Афганській війні; до могил загиблих у зоні АТО/ООС; до пам’ятника Героям Небесної Сотні; до Меморіального комплексу «Вічна Слава»; до пам’ятника воїну АТО

З 9:00