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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:42319

На Сумщине обновился летальный рекорд от COVID-19

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 670 человек, умерло 27.

COVID-19 подтвердили у 670 человека (Конотопский р-н - 85, Ахтырский р-н - 81, Роменский р-н - 18, Сумской р-н - 388, Шосткинский р-н - 98).

По состоянию на 13 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 89 771 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1548 летальных случаев, за прошедшие сутки - 27 (Конотопский р-н - 4, Ахтырский р-н - 7, Роменский р-н - 3, Сумской р-н - 9, Шосткинский р-н - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 878 человек, из них за минувшие сутки - 447 (Конотопский р-н - 37, Ахтырский р-н - 148, Роменский р-н - 6, Сумской р-н - 203, Шосткинский р-н - 53).

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Общество Коронавирус Коронавирусный рекорд Смерть от коронавируса
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