На Сумщине продают консервированный воздух Верхней Сыроватки Сувенирная продукция стоит 40 грн.

Об этом в Фейсбуке написал Роман Голуб.

«Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома.

«Верижанский воздух родины, ТГ Верхняя Сыворотка».

Цена 1 шт. - 40 грн., заказ у Юлии Егоровой.

Все средства от продажи пойдут на развитие музейной комнаты #Vерижиця в громаде Верхняя Сыроватка», - написал он.