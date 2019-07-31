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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:08992

На Сумщине продают консервированный воздух Верхней Сыроватки

Сувенирная продукция стоит 40 грн.

Об этом в Фейсбуке написал Роман Голуб.

«Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома.

«Верижанский воздух родины, ТГ Верхняя Сыворотка».

Цена 1 шт. - 40 грн., заказ у Юлии Егоровой.

Все средства от продажи пойдут на развитие музейной комнаты #Vерижиця в громаде Верхняя Сыроватка», - написал он.

Досуг Верхняя Сыроватка Сувенир
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