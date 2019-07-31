На Сумщине продают консервированный воздух Верхней Сыроватки

Об этом в Фейсбуке написал Роман Голуб.
«Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома.
«Верижанский воздух родины, ТГ Верхняя Сыворотка».
Цена 1 шт. - 40 грн., заказ у Юлии Егоровой.
Все средства от продажи пойдут на развитие музейной комнаты #Vерижиця в громаде Верхняя Сыроватка», - написал он.
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