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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Продлен срок содержания под стражей известного фотографа, обвиняемого в развращении и изнасиловании детей в Сумах

До 10 декабря 2021 года включительно продлен срок содержания под стражей известного фотографа с Полтавщины, которого обвиняют в совершении ряда преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних.

В 10.00 29 ноября 2021 года состоится следующее закрытое судебное заседание по делу.

Действия обвиняемого квалифицированы по:

- ч. 6 ст. 152 УК Украины - изнасилование;

- ч. 6 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие;

- ч. 1 ст. 155 УК Украины - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

- ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение малолетнего;

- ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

Председательствующий судья - Сорока М.Р., судьи Янголь Е.В., Климашевская И.В.

Поиск информации по стадий рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» под № 592/881/21.

Право
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