Продлен срок содержания под стражей известного фотографа, обвиняемого в развращении и изнасиловании детей в Сумах

В 10.00 29 ноября 2021 года состоится следующее закрытое судебное заседание по делу.
Действия обвиняемого квалифицированы по:
- ч. 6 ст. 152 УК Украины - изнасилование;
- ч. 6 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие;
- ч. 1 ст. 155 УК Украины - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;
- ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение малолетнего;
- ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.
Председательствующий судья - Сорока М.Р., судьи Янголь Е.В., Климашевская И.В.
Поиск информации по стадий рассмотрения дела можно осуществить на портале «Судебная власть» под № 592/881/21.