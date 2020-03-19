На Сумщине изменена ширина приграничной полосы

Соответствующее распоряжение подписал глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.
«Ширину пограничной полосы в пределах Сумской области определено вдоль государственной границы на ее сухопутном участке и вдоль берегов пограничных рек, озер и других водоемов в пределах прилегающих к границе территорий, где вводится пограничный режим, 5 км от линии государственной границы в тыл территории Украины, но не менее ширины полосы местности, которая находится в пределах от линии государственной границы до линии пограничных инженерных сооружений», - говорится в распоряжении № 641-ОД «Об определении ширины пограничной полосы в пределах Сумской области» от 11 октября.
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