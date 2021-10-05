АФФК «Сумы» в пятницу примет «Viva Cup» из Харькова

В пятницу, 15 октября, «Сумы» на собственной площадке сыграют против харьковской команды «Viva Cup».
Игра состоится в манеже СумГУ, начало - в 17.00. Стоимость билета - 20 гривен, детям до 16 лет вход свободный.
К этой встрече команды подходят соседями в турнирной таблице. У сумских игроков три очка и седьмая позиция, у харьковчан - семь набранных баллов и шестое место.
В связи с карантинными ограничениями напоминаем, что зрители должны быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию на трибунах.
Міська галерея запрошує з вівторка, 12 жовтня, на виставку графіки «Життєві цикли Владислава Христенка»....
Сегодня, 10 октября, пройдут игры 13-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
У рамках Тижнів Німеччини в Україні, що цього року приурочені до 30-річчя німецько-українських відносин, у Сумах відбудеться Перший вечірній фестиваль...
В воскресенье, 10 октября, в Сумах пройдет гандбольный матч между женскими сборными Украины и Франции....
Митинг протеста против новых тарифов в маршрутках пройдет в воскресенье, 10 октября....