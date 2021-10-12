Для вакцинированных сумчан ограничение «красной зоны» не действуют: подробности Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, ограничения красного уровня эпидопасности не действуют, если у всех работников учебных заведений, посетителей (пользователей) и сотрудников (организаторов) учреждений общественного питания, культуры, массовых мероприятий будет доступен зеленый COVID-сертификат, то есть они будут полностью вакцинированы против коронавирусной болезни.

«Сегодня Сумщина по показателям на пороге «красной» зоны, к сожалению. Пока остаемся в «оранжевой», - отметил Дмитрий Живицкий. - Но если в нашей области введут красный уровень эпидопасности, те заведения, где работники будут 100% вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, будут работать».

Напомним, ограничениями красного уровня эпидопасности запрещается:

- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос, работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

В «красной» зоне детские сады и 1-4 классы школ будут работать в обычном режиме без требования полной вакцинации 100% сотрудников. В то же время, сотрудники сферы образования входят в перечень сотрудников предприятий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Фактически, это означает, что работники указанных учреждений без прививки на красном уровне смогут работать до 7 ноября.

Также в «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.