Для вакцинированных сумчан ограничение «красной зоны» не действуют: подробности

«Сегодня Сумщина по показателям на пороге «красной» зоны, к сожалению. Пока остаемся в «оранжевой», - отметил Дмитрий Живицкий. - Но если в нашей области введут красный уровень эпидопасности, те заведения, где работники будут 100% вакцинированы и иметь зеленый COVID-сертификат, будут работать».
Напомним, ограничениями красного уровня эпидопасности запрещается:
- работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос, работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
В «красной» зоне детские сады и 1-4 классы школ будут работать в обычном режиме без требования полной вакцинации 100% сотрудников. В то же время, сотрудники сферы образования входят в перечень сотрудников предприятий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Фактически, это означает, что работники указанных учреждений без прививки на красном уровне смогут работать до 7 ноября.
Также в «красной» зоне разрешается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов.
Невакцинированные против COVID-19 педагоги и госслужащие с 8 ноября будут отстранены от работы на период карантина и не будут получать...
На внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок...
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 449 человек....
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....
РФ похитила проект вакцины AstraZeneca для разработки своего "Спутника V" – об этом сообщают СМИ....