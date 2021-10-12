Невакцинированных от COVID-19 педагогов и госслужащих с 8 ноября будут отстранять от работы Невакцинированные против COVID-19 педагоги и госслужащие с 8 ноября будут отстранены от работы на период карантина и не будут получать заработной платы.

Об этом во время брифинга сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, на период карантина обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольных, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. В случае, если через месяц сотрудники указанных организаций будут без прививки против COVID-19, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы на период карантина.

«Сейчас в Сумской облгосадминистрации вакцинировано против COVID-19 более 85% работников, в райгосадминистрациях - 84%. Через месяц эти показатели должны достигать 100%», - отметил Дмитрий Живицкий.

В этот перечень также планируется включить работников всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и работников почтовых услуг.