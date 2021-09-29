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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:16202

Что уже успел наобещать губернатор Сумщины Живицкий?

Экс-мэр Сум Геннадий Минаев подытожил, что глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий успел наобещать за три месяца своей работы.

«Минуточку! Будьте добры, помедленнее, я записую ...» ©

Досье обещаний губернатора Живицкого.

По городу Сумы обещано следующее:

1. Обход Сумы [ окружная дорога ]: «роменское – курское» направления

2. Реконструкция усадьбы Харитоненко

3. Реконструкция парка имени Кожедуба

3.1. Красивая набережная, очень

3.2. Зоны отдыха для детей и взрослых

3.3. Новые аттракционы

3.4. Ледовая арена

3.5. Урбан-парк, в т.ч. скалодром

3.6. Современные крытые теннисные корты

3.7. Поле для футбола

3.8. Поле для хоккея на траве

3.9. ...

4. Реконструкция центра реабилитации для занятий иппотерапии [ кони, конюшни, манежи, вольеры, загоны, поля верховой езды, и т.п. ], Рыбцы, по сути Сумы

5. Ремонт дороги по проспекту Лушпы

6. Реконструкция площади Независимости

7. ... я ничего не забыл? ...», - написал он в Фейсбуке.

Политика Дмитрий Живицкий Обещания Прожекты
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