Что уже успел наобещать губернатор Сумщины Живицкий? Экс-мэр Сум Геннадий Минаев подытожил, что глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий успел наобещать за три месяца своей работы.

«Минуточку! Будьте добры, помедленнее, я записую ...» © Досье обещаний губернатора Живицкого. По городу Сумы обещано следующее: 1. Обход Сумы [ окружная дорога ]: «роменское – курское» направления 2. Реконструкция усадьбы Харитоненко 3. Реконструкция парка имени Кожедуба 3.1. Красивая набережная, очень 3.2. Зоны отдыха для детей и взрослых 3.3. Новые аттракционы 3.4. Ледовая арена 3.5. Урбан-парк, в т.ч. скалодром 3.6. Современные крытые теннисные корты 3.7. Поле для футбола 3.8. Поле для хоккея на траве 3.9. ... 4. Реконструкция центра реабилитации для занятий иппотерапии [ кони, конюшни, манежи, вольеры, загоны, поля верховой езды, и т.п. ], Рыбцы, по сути Сумы 5. Ремонт дороги по проспекту Лушпы 6. Реконструкция площади Независимости 7. ... я ничего не забыл? ...», - написал он в Фейсбуке.