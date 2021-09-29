Что уже успел наобещать губернатор Сумщины Живицкий?

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Досье обещаний губернатора Живицкого.
По городу Сумы обещано следующее:
1. Обход Сумы [ окружная дорога ]: «роменское – курское» направления
2. Реконструкция усадьбы Харитоненко
3. Реконструкция парка имени Кожедуба
3.1. Красивая набережная, очень
3.2. Зоны отдыха для детей и взрослых
3.3. Новые аттракционы
3.4. Ледовая арена
3.5. Урбан-парк, в т.ч. скалодром
3.6. Современные крытые теннисные корты
3.7. Поле для футбола
3.8. Поле для хоккея на траве
3.9. ...
4. Реконструкция центра реабилитации для занятий иппотерапии [ кони, конюшни, манежи, вольеры, загоны, поля верховой езды, и т.п. ], Рыбцы, по сути Сумы
5. Ремонт дороги по проспекту Лушпы
6. Реконструкция площади Независимости
7. ... я ничего не забыл? ...», - написал он в Фейсбуке.
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