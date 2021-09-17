Сумской музей пополнился контрабандной иконой

В Сумской областной краеведческий музей передали икону XIX-XX веков, которую гражданин Украины пытался скрыто переправить в РФ для продажи.
В июне этого года сотрудники СБУ разоблачили жителя Шосткинского района на попытке нелегальной переправки культурной ценности за границу.
Правоохранители задержали злоумышленника, когда он пытался переместить старинную икону в РФ вне установленных пунктов пропуска.
Решением Путивльского районного суда Сумской области, правонарушитель признан виновным по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.
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