Сумской музей пополнился контрабандной иконой По материалам СБУ изъятую у контрабандиста старинную икону вернули в государственный фонд Украины.

В Сумской областной краеведческий музей передали икону XIX-XX веков, которую гражданин Украины пытался скрыто переправить в РФ для продажи.

В июне этого года сотрудники СБУ разоблачили жителя Шосткинского района на попытке нелегальной переправки культурной ценности за границу.

Правоохранители задержали злоумышленника, когда он пытался переместить старинную икону в РФ вне установленных пунктов пропуска.

Решением Путивльского районного суда Сумской области, правонарушитель признан виновным по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.