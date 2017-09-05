Сумчанин – второй на экстремальном забеге Race Nation 9 октября в Киеве прошел очередной этап экстремального забега Race Nation.

Участникам, а их было более 1500, предлагалось несколько дистанций на выбор – от 3 км до 10 км. Можно было бежать, ползти и прыгать через препятствия командой.

Сумчанин Дмитрий Стриженок, который не первый раз принимал участие в подобных соревнованиях, на этот раз показал второе время на 5 км в классе «Стандарт» (132 участника). Дистанцию он преодолел за 58 минут и 6 секунд, отстав от победителя всего на 36 с. Здесь же бежал наш Леонид Данемиров, который занял 29-е место. Еще одна сумчанка Юлия Лапина стала 40-й (из 54).

На вопрос «Что такое Гонка Нации?» Дмитрий Стриженок ответил: «Гонка нации - это очень интересный бег с препятствиями, среди которых лазание по канату, подъем на вертикальную стену, метание копья и много других.

Прежде всего, это проверка своих возможностей и моральной стойкости, готовности преодолеть препятствия, которые подготовили для вас организаторы. Потому что здесь как в жизни, нужно буди готовым к различным обстоятельствам, которые подготовила для нас судьба».