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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:53170

В Сумах депутаты соберутся на очередную сессию городского совета в конце октября

Согласно распоряжению городского головы Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 27 октября.

Заседание пройдет в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начало - 9:00.

Городские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год, вопросы коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.

Политика Сессия горсовета
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