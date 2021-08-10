В Сумах депутаты соберутся на очередную сессию городского совета в конце октября Согласно распоряжению городского головы Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 27 октября.

Заседание пройдет в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начало - 9:00. Городские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год, вопросы коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.