В Сумах депутаты соберутся на очередную сессию городского совета в конце октября

Заседание пройдет в сессионном зале Дома советов (площадь Независимости, 2). Начало - 9:00.
Городские избранники рассмотрят проекты решений, касающихся расходования средств резервного фонда бюджета Сумской городской территориальной громады на 2021 год, вопросы коммунальной собственности и приватизации, а также земельных отношений и градостроительства.
Согласно распоряжению мэра Сум Александра Лысенко, очередная сессия городского совета состоится в среду, 29 сентября....
Сегодня, 22 сентября, планировалось провести очередную сессию Сумского горсовета....
Городской голова Александр Лысенко издал распоряжение о проведении очередной сессии горсовета 22 сентября....
Сегодня, 11 августа, городской совет провел внеочередное заседание, на котором решил ряд неотложных вопросов....
11 августа состоится внеочередная сессия Сумского городского совета....