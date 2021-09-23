В Сумах прогнозируют дождь Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в среду, 13 октября, в Сумах пройдет дождь.

В течение суток будет облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 6-8 °С тепла, днем - 11-13 °С.