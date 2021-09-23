В Сумах прогнозируют дождь

В течение суток будет облачно, ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут 6-8 °С тепла, днем - 11-13 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
На следующей неделе погода Сумщины будет формироваться под влиянием скандинавского антициклона, который принесет прохладный, сухой воздух....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...