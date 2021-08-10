Возле «Авангарда» в Сумах рисуют мурал с Голубничим

Теперь со стены поликлиники, которая находится рядом со стадионом, на спортсменов будет взирать двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, лучший скороход ХХ столетия Владимир Голубничий, который ушел из жизни в августе этого года на 86-м году жизни.
Напомним: на стадионе, который реконструируют уже пятый год, базируется спортшкола имени великого спортсмена.
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