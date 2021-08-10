Возле «Авангарда» в Сумах рисуют мурал с Голубничим На прошлой неделе начались работы над муралом с Владимиром Голубничим.

Теперь со стены поликлиники, которая находится рядом со стадионом, на спортсменов будет взирать двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, лучший скороход ХХ столетия Владимир Голубничий, который ушел из жизни в августе этого года на 86-м году жизни.

Напомним: на стадионе, который реконструируют уже пятый год, базируется спортшкола имени великого спортсмена.