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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:35186

В Сумах произошло тройное ДТП: один водитель в больнице

ДТП произошло 11 октября, около 9:30, на улице Черниговской.

Предварительно, 32-летний водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta под управлением 36-летней женщины. В дальнейшем Volkswagen Jetta, по инерции, столкнулся с автомобилем KIA Sportage под управлением 54-летней женщины.

Вследствие ДТП водительница транспортного средства Volkswagen Jetta получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Патрульные оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции, которая в дальнейшем выясняла обстоятельства происшествия.

Право Дтп
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