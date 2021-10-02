В Сумах произошло тройное ДТП: один водитель в больнице

Предварительно, 32-летний водитель автомобиля ЗАЗ-Daewoo, не придерживаясь безопасной дистанции и скорости движения, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Jetta под управлением 36-летней женщины. В дальнейшем Volkswagen Jetta, по инерции, столкнулся с автомобилем KIA Sportage под управлением 54-летней женщины.
Вследствие ДТП водительница транспортного средства Volkswagen Jetta получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
Патрульные оградили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции, которая в дальнейшем выясняла обстоятельства происшествия.
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