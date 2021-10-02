В Сумах задержали двух наркоманов В понедельник правоохранители обнаружили и изъяли наркотические и психотропные средства у жителей Сумского, Роменского и Шосткинского районов.

В Сумах внимание полицейских привлек 37-летний местный житель. При поверхностной проверке у него в кармане было обнаружено зип-пакет с порошкообразным веществом белого цвета и полиэтиленовый пакет с измельченным веществом зеленого цвета.

В тот же день, по ул. Романа Атаманюка полицейские нашли у 34-летнего сумчанина полиэтиленовый зип-пакет с кристаллическим веществом белого цвета.

В ходе обыска по месту жительства 40-летнего жителя города Ромны, работники полиции обнаружили 14 пластиковых колб, внутри которых находились 52 таблетки белого цвета, внешне похожие на психотропное средство.

Еще 50 граммов каннабиса обнаружили правоохранители Шосткинского районного управления полиции в ходе обыска жилья 38-летнего мужчины.

Все изъятое работники полиции направили на экспертные исследования.

В полиции по данным фактам открыли уголовные производства по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.