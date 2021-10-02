В Сумах дали 6 лет 20-летнему наркозакладчику К 6 годам лишения свободы осужден 20-летнего наркозакладчика.

Окружной прокуратурой города Сумы поддержано публичное обвинение в отношении 20-летнего юноши, который занимался незаконным оборотом психотропных веществ.

По данным следствия, юноша через почтовое отделение получал психотропные вещества из другого города. Наркотики он расфасовывал в маленькие пакетики, а затем распространял, делая так называемые закладки. Задержали наркозакладчика полицейские 3 августа 2021 года на одной из улиц в г. Сумы непосредственно во время совершения преступления. У задержанного обнаружено при себе 18 зип-пакетов с расфасованным психотропным веществом PVP, подготовленным для закладок.

Обвиняемый вину свою признал полностью, заверил, что раскаивается. Поэтому приговором суда 11 октября 2021 года он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Приговор он ждал в СИЗО. В настоящее время продолжаются мероприятия по привлечению к уголовной ответственности поставщика психотропных веществ из другого города, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.