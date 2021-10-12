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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:01411

Сумские патрульные разыскали бабушку, которую искали родные

Вечером на линию 102 поступило сообщение об исчезновении 80-летней бабушки из села Нижняя Сыроватка.

Мужчина волновался, ведь женщина имела порок сердца и проблемы с памятью.

Заявитель предоставил приметы женщины. Также добавил, что она намеревалась ехать в областной центр к сыну. Поиски бабушки патрульные начали с автовокзала. Не обнаружив ее там, инспекторы направились к железнодорожному вокзалу. К счастью, в зале ожидания инспекторы ее и обнаружили.

О найденной «путешественнице» копы сообщили ее родным. Впоследствии бабушку забрал внук.

Уважаемые граждане!

Не будьте равнодушными, не проходите мимо людей, которым, возможно, необходима наша помощь. В случае необходимости - звоните 102.

Общество Пропал без вести
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