Сумские патрульные разыскали бабушку, которую искали родные

Мужчина волновался, ведь женщина имела порок сердца и проблемы с памятью.
Заявитель предоставил приметы женщины. Также добавил, что она намеревалась ехать в областной центр к сыну. Поиски бабушки патрульные начали с автовокзала. Не обнаружив ее там, инспекторы направились к железнодорожному вокзалу. К счастью, в зале ожидания инспекторы ее и обнаружили.
О найденной «путешественнице» копы сообщили ее родным. Впоследствии бабушку забрал внук.
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