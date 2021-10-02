В Сумской ОГА заговорили о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия в учреждениях региона договоров на газоснабжение 11 октября во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций был рассмотрен вопрос угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в учреждениях региона из-за отсутствия заключенных договоров на газоснабжение.

В частности, в сообщениях учреждений образования, культуры, здравоохранения, соцзащиты Сумской области говорится, что через электронную систему закупок ProZorro были объявлены тендерные процедуры по закупке природного газа, но ни одна из них не состоялась в связи с отсутствием предложений участников из-за неурегулированной стоимости газа, сообщили в Лебединском горсовете.

Отсутствие отопления в учреждениях нарушает санитарные требования относительно температурного режима, представляет угрозу здоровью людей, особенно в условиях пандемии коронавирусной болезни и может привести к материальному ущербу и повреждению системы отопления.

В результате работы Сумской областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отсутствие заключенных договоров на газоснабжение было признано чрезвычайной ситуацией регионального уровня в Сумской области.