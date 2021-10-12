Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:44342

На Сумщине коронавирус унес еще 20 жизней (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 449 человек.

COVID-19 подтвердили у 449 человек (Конотопский р-н - 43, Ахтырский р-н - 134, Роменский р-н - 71, Сумской р-н - 113, Шосткинский р-н - 88).

По состоянию на 12 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 89 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1521 летальный случай, за прошедшие сутки - 20 (Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 12, Шосткинский р-н - 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 431 человек, из них за минувшие сутки - 174 (Конотопский р-н - 3, Ахтырский р-н - 31 Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 97, Шосткинский р-н - 39).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Россия похитила формулу вакцины AstraZeneca и разработала "Спутник V"?
Вчера 17:52

Россия похитила формулу вакцины AstraZeneca и разработала "Спутник V"?

РФ похитила проект вакцины AstraZeneca для разработки своего "Спутника V" – об этом сообщают СМИ....

В Украине из-за коронавируса рекорд вызовов «скорой»
Вчера 16:52

В Украине из-за коронавируса рекорд вызовов «скорой»

В Украине за воскресенье, 10 октября, зафиксировали рекордное количество обращений по номеру 103 - более 44 000 вызовов в сутки....

В Сумах хотят провести массовое тестирование на коронавирус
Вчера 16:33

В Сумах хотят провести массовое тестирование на коронавирус

Сегодня, 11 октября, в Сумах заседала городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....

На Сумщине стало на 6 ковидных больниц больше
Вчера 15:45

На Сумщине стало на 6 ковидных больниц больше

В области введены 6 дополнительных учреждений здравоохранения для лечения больных COVID-19....

На Сумщине COVID-19 подтвердили еще у 468 человек (подробности)
Вчера 11:08

На Сумщине COVID-19 подтвердили еще у 468 человек (подробности)

COVID-19 подтвердили у 468 жителей области (Конотопский р-н - 51, Ахтырский р-н - 69, Сумской р-н - 254, Шосткинский р-н...

Новости

На Сумщине коронавирус унес еще 20 жизней (подробности)
Сегодня 09:44
Концепцию развития городского парка в Сумах возьмет на себя почетный гражданин города
Сегодня 09:00
Сумська міська галерея запрошує на нову виставку
Сегодня 08:30
На Сумщине всех желающих начали прививать в отделениях «Укрпочты»
Сегодня 08:03
На Сумщине больше 8 часов тушили пожар на открытой территории (видео)
Вчера 21:43
Липоводолинский «Альянс» вышел на второе место в первой лиге
Вчера 17:47
На Сумщине рекомендуют начать осенние каникулы с 18 октября
Вчера 17:41
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Вчера 17:30
На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции
Вчера 17:00
В Сумах хотят провести массовое тестирование на коронавирус
Вчера 16:33
В Сумах приняли решение о начале отопительного сезона
Вчера 16:30
За неделю в Сумах нашли перегруз всего в одной маршрутке
Вчера 16:00
view counter
view counter

Статьи

В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
Вчера 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
Вчера 11:21
Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
10.10.2021 14:16
Е-лікарняний: важливі роз'яснення для пацієнтів
08.10.2021 16:06
Признаки неисправности компрессора холодильника и особенности его замены ®
08.10.2021 14:38
#СтопХолодомор: партійці «Нашого краю» вимагають справедливі ціни на газ та опалення
08.10.2021 09:51
Обещанного 7 лет ждут?
07.10.2021 14:14
«УДАР» самостійно братиме участь у наступних парламентських виборах ®
07.10.2021 12:49
Поліція нагадує про заборону спалювання сухої рослинності та попереджає про відповідальність
07.10.2021 09:57
Коммунальный футбол: быть или не быть? (обновляется)
05.10.2021 20:12
Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактику захворювання на COVID-19 (відео)
05.10.2021 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Дюна (Дені Вільньов, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Все про секс (Дакота Шейн Горман, 2020)
Кино Планета Кіно
22.15
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Острів проклятих (Мартін Скорсезе, 2010)
Кино Планета Кіно
19.30 (11.10.2021 - 19.00 на англ. з укр. субтитрами)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Бурштинові копи (Аліна Бухтіярова, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.45; 21.30
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.30; 16.15; 18.05
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Літл Грім (Ксав'є Джакометті, Тобі Генкель, 2020)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.00
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Побачення у Нью Йорку (Джона Фейнголд, 2021)
Кино Планета Кіно
17.40

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.