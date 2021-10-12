На Сумщине коронавирус унес еще 20 жизней (подробности)

COVID-19 подтвердили у 449 человек (Конотопский р-н - 43, Ахтырский р-н - 134, Роменский р-н - 71, Сумской р-н - 113, Шосткинский р-н - 88).
По состоянию на 12 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 89 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1521 летальный случай, за прошедшие сутки - 20 (Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 12, Шосткинский р-н - 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 431 человек, из них за минувшие сутки - 174 (Конотопский р-н - 3, Ахтырский р-н - 31 Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 97, Шосткинский р-н - 39).
РФ похитила проект вакцины AstraZeneca для разработки своего "Спутника V" – об этом сообщают СМИ....
В Украине за воскресенье, 10 октября, зафиксировали рекордное количество обращений по номеру 103 - более 44 000 вызовов в сутки....
Сегодня, 11 октября, в Сумах заседала городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
В области введены 6 дополнительных учреждений здравоохранения для лечения больных COVID-19....
COVID-19 подтвердили у 468 жителей области (Конотопский р-н - 51, Ахтырский р-н - 69, Сумской р-н - 254, Шосткинский р-н...