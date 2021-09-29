Концепцию развития городского парка в Сумах возьмет на себя почетный гражданин города Губернатор Сумщины Дмитрий Живицкий сообщил, что уже в следующем году в сумах произойдет обновление городского парка.

«Красивая набережная, новые аттракционы, современные крытые корты, поля для хоккея на траве и футбола, урбан-парк и ледовая арена, зоны отдыха для детей и взрослых.

Это о будущем городского парка им. Кожедуба в Сумах!

Сегодня в Сумы приезжали проектанты парка Горького что в г. Харьков.

Обсудили важные вопросы перед созданием нашего проекта.

Финансирование концепции развития парка на себя полностью взял сумской меценат.

Это - его подарок родному городу.

С архитекторами города и области выяснили вопрос «проблемных» земельных участков и вместе с народными депутатами обсудили зонирования территории.

На территории парка 100% будет ледовая арена и урбан-парк! И их мы планируем сделать уже в следующем году!

Обсуждение продолжаются. Есть вопросы или предложения? Пишите в комментариях», - написал он в Фейсбуке.

Как стало известно Данкор онлайн меценатом, который оплатит концепцию развития парка является Владимир Заец, глава наблюдательного совета группы ЗАО «Технология» и ЗАО «Guala Closures».

Напомним: в 2017 году проводили конкурс на разработку концепции реконструкции городского парка им. И.Кожедуба. Его объявили в рамках Программы развития парка, утвержденной в 2016 году на сессии горсовета. На восстановление рекреационной зоны в течение трех лет планировалось около 19 млн гривен. Участие в конкурсе приняли 6 проектов. Тогда победила работа студентов строительного колледжа. Призовой фонд конкурса составляет 18 000 гривен. Зачем тратили эти средства, непонятно...

В 2019 году мэр Сум Александр Лысенко снова предлагал заняться концепцией, но дальше слов дело не пошло…