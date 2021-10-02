Сумська міська галерея запрошує на нову виставку

Виставку майстра графічного дизайну, лінориту, шовкографії, книжкової та станкової графіки з Харкова, члена Національної спілки художників України можна буде переглянути з 12 по 24 жовтня.
Вхід вільний з дотриманням умов карантинних обмежень (вул. Соборна, 27).
«Майже всі офорти Владислава Євгенійовича – це своєрідна форма сповіді. Немов пісня старого кобзаря про бувальщину. Розповідає про минуле, а ми порівнюємо з сучасністю. Художник звертається до історії, відтворюючи власне бачення і розуміння її подій. Це глибоке переживання за нелегку долю нашого народу», – розповідають організатори виставки.
У середу, 13 жовтня, о 16:30 відбудеться офіційна презентація виставки та унікальний майстер-клас з офорту від Владислава ХРИСТЕНКА.
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