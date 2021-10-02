На Сумщине больше 8 часов тушили пожар на открытой территории (видео) Сегодня, 11 октября, в 11:32 спасатели получили информацию о возникновении пожара на открытой территории между селами Коренево, Цыбулынки и Вехово Недригайловской ОТГ.

На тушение данного пожара из г. Ромны, Недригайлова, а также Тернов было немедленно привлечено 4 единицы пожарной техники и 16 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Дополнительно на место происшествия прибыл пожарный автомобиль добровольной пожарной команды с. Червона Слобода.

Горение происходило на площади ориентировочно 7 гектаров. Пылал камыш, сухая растительность и кустарники. Из-за сильных порывов ветра пожар быстро распространялся в сторону сосновых и дубовых насаждений, кроме этого, была угроза переброски пламени на жилые дома.

Также на тушение привлекалось 3 единицы спецтехники лесной охраны, в том числе трактор с плугом, которым проводилось опахивание прилегающей территории для предотвращения распространения пожара на лесной массив. Для подвоза воды использовали трактор с бочкой местного предприятия.

Благодаря оперативной работе в 17:31 пожар удалось локализовать, предотвратив его распространение на жилой сектор и лес. После этого проводилось выявление скрытых очагов тления. Ликвидировали пожар в 20:01.