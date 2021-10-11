На Сумщине всех желающих начали прививать в отделениях «Укрпочты» Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко.

Как отметил начальник управления здравоохранения, действенным инструментом защиты от коронавирусной инфекции является вакцинация. По состоянию на 11 октября в области сделано 396 075 прививок. Привилось 217 679 человека (24,84% взрослого населения), в том числе двумя дозами – 178 396 человека (20,09% взрослого населения). В течение последней недели проведено 22 072 прививок (на предыдущей неделе – 20 768).

Всего привито 25 444 работников сферы образования (71,2%), среди них двумя дозами – 20 710 (57,95%). Охват прививками медицинских работников - 71,9%.

«С прошлой недели людей пенсионного возраста и всех желающих начали прививать в отделениях «Укрпочты». Уже привилось 778 человек, включая работников «Укрпочты», - сказал Сергей Бутенко.

Кроме того, начальник управления здравоохранения отметил, что Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 4 октября № 2153, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учреждений образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.