Липоводолинский «Альянс» вышел на второе место в первой лиге

Липоводолинский «Альянс» принимал на стадионе «Юбилейный» донецкий «Олимпик», который сейчас базируется в Киеве.
Гости открыли счет в конце первого тайма, - на 45-й минуте отличился Максим Прядун. Во втором тайме наши забили дважды в течение 5 минут: Руслан Писный на 64-й минуте и Валерий Рогозинский на 69-й. Таким образом «Альянс» добыл волевую победу и с 26 очками в 12 встречах обошел «Кривбасс» в турнирной таблице. Выше только харьковский «Металлист» - 32 очка.
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