Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:47149

Липоводолинский «Альянс» вышел на второе место в первой лиге

Сегодня, 11 октября, в Сумах прошла игра 13-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» принимал на стадионе «Юбилейный» донецкий «Олимпик», который сейчас базируется в Киеве.

Гости открыли счет в конце первого тайма, - на 45-й минуте отличился Максим Прядун. Во втором тайме наши забили дважды в течение 5 минут: Руслан Писный на 64-й минуте и Валерий Рогозинский на 69-й. Таким образом «Альянс» добыл волевую победу и с 26 очками в 12 встречах обошел «Кривбасс» в турнирной таблице. Выше только харьковский «Металлист» - 32 очка.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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