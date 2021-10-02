Липоводолинский «Альянс» вышел на второе место в первой лиге Сегодня, 11 октября, в Сумах прошла игра 13-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» принимал на стадионе «Юбилейный» донецкий «Олимпик», который сейчас базируется в Киеве.

Гости открыли счет в конце первого тайма, - на 45-й минуте отличился Максим Прядун. Во втором тайме наши забили дважды в течение 5 минут: Руслан Писный на 64-й минуте и Валерий Рогозинский на 69-й. Таким образом «Альянс» добыл волевую победу и с 26 очками в 12 встречах обошел «Кривбасс» в турнирной таблице. Выше только харьковский «Металлист» - 32 очка.