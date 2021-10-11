На Сумщине рекомендуют начать осенние каникулы с 18 октября

Осенние каникулы в школах рекомендуется ввести в связи с высоким уровнем заболевания учеников и педагогических работников.
Напомним, во время аппаратного совещания в облгосадминистрации, состоявшейся сегодня, директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова сообщила, что сегодня в области болеет 301 соискатель образования, 161 класс из-за коронавируса находится на дистанционной форме обучения.
Кроме того, среди поручений областной комиссии ТЭБ и ЧС органам государственной власти и рекомендаций органам местного самоуправления было увеличить проведения количества тестирований против COVID-19, в том числе и быстрыми тестами.
В сумах уже провели заседание городской комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Которая также рекомендовала начать каникулы на неделю раньше.
В связи с понижением температуры, а также с тем, что отопительный сезон пока не начался, дата школьных каникул смещена....
Осенние каникулы в школах Сумского района начнутся 27 октября и продлятся до 9 ноября....