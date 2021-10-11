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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:41107

На Сумщине рекомендуют начать осенние каникулы с 18 октября

Сегодня, 11 октября, во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с осложнением противоэпидемической ситуации с распространением COVID-19 было рекомендовано органам местного самоуправления ввести осенние каникулы в учреждениях среднего образования с 18 октября.

Осенние каникулы в школах рекомендуется ввести в связи с высоким уровнем заболевания учеников и педагогических работников.

Напомним, во время аппаратного совещания в облгосадминистрации, состоявшейся сегодня, директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробова сообщила, что сегодня в области болеет 301 соискатель образования, 161 класс из-за коронавируса находится на дистанционной форме обучения.

Кроме того, среди поручений областной комиссии ТЭБ и ЧС органам государственной власти и рекомендаций органам местного самоуправления было увеличить проведения количества тестирований против COVID-19, в том числе и быстрыми тестами.

В сумах уже провели заседание городской комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Которая также рекомендовала начать каникулы на неделю раньше.

Общество Осенние каникулы
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