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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине будут судить мастера агролесхоза за вырубку деревьев на 2 млн грн

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и 8 октября направлен в суд обвинительный акт в отношении мастера леса, из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей которого громаде нанесен ущерб в размере почти 2,1 млн грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, обвиняемый не обеспечил надлежащего контроля за проведением рубки леса, поэтому с декабря 2020 по январь 2021 года подчиненными работниками без соответствующих разрешений и лесорубочного билета незаконно срублено 167 деревьев разных пород, которые не подлежали вырубке. В результате служебной халатности мастера леса объединенной территориальной громаде нанесен ущерб, размер которой составляет почти 2,1 млн грн.

Противоправная деятельность разоблачена следственным отделом Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Вырубка леса
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