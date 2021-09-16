В Шостке пьяная драка завершилась смертью

В субботу рано утром в Шостке по переулку Шевченко было обнаружено тело мужчины с повреждениями на голове.
На место происшествия немедленно прибыли медики и полицейские.
Как предварительно установили работники полиции, после употребления алкогольных напитков между 31-летним мужчиной и его 27-летним знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время нее последний, не сдержав агрессии, нанес руками несколько ударов своему противнику.
От полученных телесных повреждений 31-летний пострадавший упал на асфальт и ударился головой.
А злоумышленник, увидев, что натворил, сразу вызвал медиков. Однако спасти мужчину не удалось. Фельдшера бригады скорой медицинской помощи констатировали его смерть.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту в полиции открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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