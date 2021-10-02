На Сумщине оторвался и перевернулся прицеп грузовика У грузовика, перевозившего сельхозпродукцию, оторвался и перевернулся прицеп.

Сегодня, 11 октября, в Шосткинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке в центре поселка Воронеж у КамАЗа, который перевозил зерно подсолнечника, оторвался и перевернулся прицеп. Скорее всего, это произошло из-за технической неисправности. В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Шостка.инфо.