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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:57234

На Сумщине оторвался и перевернулся прицеп грузовика

У грузовика, перевозившего сельхозпродукцию, оторвался и перевернулся прицеп.

Сегодня, 11 октября, в Шосткинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

На перекрестке в центре поселка Воронеж у КамАЗа, который перевозил зерно подсолнечника, оторвался и перевернулся прицеп. Скорее всего, это произошло из-за технической неисправности.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Шостка.инфо.

Право Дтп
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