На Сумщине оторвался и перевернулся прицеп грузовика

Сегодня, 11 октября, в Шосткинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
На перекрестке в центре поселка Воронеж у КамАЗа, который перевозил зерно подсолнечника, оторвался и перевернулся прицеп. Скорее всего, это произошло из-за технической неисправности.
В результате ДТП никто не пострадал, сообщает Шостка.инфо.
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