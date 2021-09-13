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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:38135

Губернатор Сумщины пообещал современный скалодром в обещанном урбан-парке

Сумской альпинист Владимир Рошко вернулся домой с еще одним достижением - он поднял флаг Сумщины в Гималаях, на восьмой вершине мира - пик Манаслу (8163 м).

О том, как это было и о перспективах развития альпинизма в области разговаривал во время встречи с председателем облгосадминистрации Дмитрием Живицким.

«Манаслу в переводе с тибетского означает «гора духов». Она прекрасна. Но на вершине очень холодно. Холод, мерзлота, недостаток кислорода - это делает достижение вершины настоящим подвигом. Например, последние 700 метров мы поднимались более 6 часов, - рассказывает Владимир Рошко, демонстрируя видеокадры с восхождения на Манаслу.

Сумской альпинист говорит, что подниматься на вершины гор с флагом Украины начал еще с 1996 года, когда это еще не стало мейнстримом. А на две последние горы поднимался с флагом Сумщины, который стал для него настоящим талисманом.

«Флаг Сумщины - немаленький. И когда все остальные альпинисты разворачивали на пике Манаслу флаги своих спонсоров, я продемонстрировал флаг родной области, и сразу участники экспедиции из других стран начали интересоваться, что это за край - Сумщина. Когда я показал фотографии, они были поражены красотой нашей природы», - рассказывает Владимир Рошко.

В планах альпиниста подняться на Эверест - самую высокую гору мира. За этим и пришел собственно к властям. А еще он хочет, чтобы этот вид спорта развивался на родной Сумщине. Поэтому с главой облгосадминистрации он обсудил перспективы строительства скалодрома.

Дмитрий Живицкий отметил, что в Сумах в парке им. И.Н. Кожедуба будет построен современный урбан-парк. И можно обсуждать возможность установки в нем скалодрома.

Также обсудили возможность строительства скалодрома в помещении, чтобы альпинисты со всей Украины имели возможность проводить соревнования в течение всего года.

«Я желаю вам достичь Эвереста, - подчеркнул Дмитрий Живицкий в конце встречи. - Поднимайте флаг Сумщины и имидж нашей области во всем мире».

Справка

Стоимость экспедиции на Эверест колеблется от 32 до 160 тыс. долларов.

Спорт Альпинизм Владимир Рошко Обещания Скалодром
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