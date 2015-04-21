За неделю в Сумах нашли перегруз всего в одной маршрутке И. о. начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Николай Гиценко рассказал на аппаратном совещании в мэрии о проверках общественного транспорта.

По его словам, за период с 4 по 8 октября текущего года членами временной комиссии по контролю за проведением дезинфекции городского пассажирского транспорта проверено соблюдение перевозчиками требований карантина на базе ООО «Компол» и КП «Электроавтотранс». Перевозчикам были предоставлены рекомендации по усилению контроля за перевозкой пассажиров только в защитных масках и проведением дезинфекции рабочей зоны не реже трех раз в день. Чиновник акцентировал на том, что работники предприятий, работающих на линии, обеспеченные дезинфицирующим раствором и защитными масками. Во время проверок представителями полиции был составлен один протокол на водителя автобуса за нарушение загруженности автобуса.