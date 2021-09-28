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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от полиции

Чтобы избежать ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и без соответствующих документов, 30-летний водитель легковушки пытался откупиться от полиции деньгами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Во время дежурства полицейские сектора реагирования патрульной полиции Роменского районного отдела полиции на одной из улиц поселка Липовая Долина в ночное время остановили автомобиль "ВАЗ 21124" за нарушение Правил дорожного движения. Водитель, находившийся за рулем, остановился и почему-то бросился бежать. Правоохранители быстро его догнали.

Как выяснилось 30-летний житель района имел явные признаки алкогольного опьянения, а показывать документы на право управления данным транспортом он вообще отказался.

Чтобы избежать ответственности, нарушитель начал уговаривать одного из работников полиции «решить вопрос» за деньги, предлагая за непривлечение его к административной ответственности 2000 гривен. Полицейский предупредил нарушителя о его неправомерные действия, но тот все же стоял на своем.

В конце концов полицейские в отношении гражданина составили два административных протокола по ч. 1 ст. 126 "Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством" и ч. 1 ст. 130 "Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, снижающих их внимание и скорость реакции" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Кроме этого, в отношении мужчины, который пытался избежать ответственности за административное правонарушение и предлагая правоохранителям деньги, открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины, - комментирует Андрей Лещенко, начальник Роменского районного отдела полиции. - Теперь жителю района может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет».

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
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