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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

10 октября в 14:28 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Центральная в с. Вировка, что на Конотопщине.

О пожаре сообщил хозяин, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены и пол на площади до 30 кв. м, мебель и вещи домашнего обихода. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 14:45 возгорание локализовали, а в 15:12 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
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