Под Сумами столкнулись легковушка с комбайном: травмировано два человека

В результате столкновения легковушки с сельхозтехникой, травмировался водитель Рено и его 40-летняя пассажирка. Обстоятельства автоаварии выясняет полиция. Оба пострадавших доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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