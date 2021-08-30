За неделю на Сумщине зарегистрировано 3944 опасных события В результате пожаров 2 человека погибли и еще один травмирован. Огнем уничтожено и повреждено 18 зданий и 9 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 75 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 25 зданий, 12 единиц автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 699 тыс. грн. Как свидетельствует статистика, с наступлением осени и снижением температурных показателей, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор, поскольку граждане начинают чаще использовать печное и электроотопление. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните на линию экстренного вызова «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.