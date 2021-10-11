На Сумщине COVID-19 подтвердили еще у 468 человек (подробности)

По состоянию на 11 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 88 651 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1501 летальный случай, за прошедшие сутки - 3 (Сумской р-н - 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 257 человек, из них за минувшие сутки - 28 (Сумской р-н - 28).
Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
Статистику предоставила сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности, 3 из них уже три дня...
COVID-19 подтвердили у 451 человека (Конотопский р-н - 107, Ахтырский р-н - 63, Сумской р-н - 187, Шосткинский р-н -...