На Сумщине COVID-19 подтвердили еще у 468 человек (подробности) COVID-19 подтвердили у 468 жителей области (Конотопский р-н - 51, Ахтырский р-н - 69, Сумской р-н - 254, Шосткинский р-н - 55).

По состоянию на 11 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 88 651 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1501 летальный случай, за прошедшие сутки - 3 (Сумской р-н - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 80 257 человек, из них за минувшие сутки - 28 (Сумской р-н - 28).