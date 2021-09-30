На Сумщине наркоману-мошеннику дали 4 года

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем.
По данным следствия, обвиняемый стоял на учете одновременно в шести столичных медицинских центрах как наркозависимое лицо, требующее заместительной поддерживающей терапии. Поэтому по рецептам получал медицинские препараты, которые лично или с помощью сообщника реализовывал заинтересованным лицам.
Противоправную деятельность лица прекращено 10 июня 2021 года. По месту его жительства обнаружено и изъято таблетки наркотического средства «Метадон», «Димедрол», листки назначения наркотических средств и свыше 5 тыс. долларов США.
В суде мужчина вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 4 годам 3 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 307, ч. 1 и ч. 2 ст. 308 УК Украины).
Относительно сообщника осужденного, который реализовывал наркотики, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотических средств и психотропных веществ....
Наркотическое вещество было спрятано в продукты питания и выявлено в посылке, поступившей осужденному....
Житель Марчихина Буды, который хотел обмануть «АШАН», заплатит 34 000 гривен штрафа....
2 октября сотрудники Сумского управления Департамента внутренней безопасности НПУ совместно со следователями областного главка полиции, при силовой поддержке бойцов роты...
Около 3 кг наркотического средства «каннабис» и более 100 растений конопли - в Сумах прекращена деятельность очередного наркоагрария....