На Сумщине наркоману-мошеннику дали 4 года Осужден мужчина, который занимался незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем.

Конотопской окружной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, полученных мошенническим путем.

По данным следствия, обвиняемый стоял на учете одновременно в шести столичных медицинских центрах как наркозависимое лицо, требующее заместительной поддерживающей терапии. Поэтому по рецептам получал медицинские препараты, которые лично или с помощью сообщника реализовывал заинтересованным лицам.

Противоправную деятельность лица прекращено 10 июня 2021 года. По месту его жительства обнаружено и изъято таблетки наркотического средства «Метадон», «Димедрол», листки назначения наркотических средств и свыше 5 тыс. долларов США.

В суде мужчина вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 4 годам 3 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 307, ч. 1 и ч. 2 ст. 308 УК Украины).

Относительно сообщника осужденного, который реализовывал наркотики, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.