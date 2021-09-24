Сумчане требуют выполнить обещание по выпуску троллейбуса № 14 На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Почему до сих пор не курсирует по городу троллейбусный маршрут 14 Аэропорт-Героев Крут?».

«В конце весны власти пообещали восстановить этот маршрут. Прошло уже 4 месяца, а результата нет. Прошу поддержать всех неравнодушных жителей города мою петицию», - написал автор петиции. По состоянию на 11 октября петицию подписали 41 человек из 250 необходимых. Подписать петицию можно здесь.