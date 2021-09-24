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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:30129

Сумчане требуют выполнить обещание по выпуску троллейбуса № 14

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Почему до сих пор не курсирует по городу троллейбусный маршрут 14 Аэропорт-Героев Крут?».

«В конце весны власти пообещали восстановить этот маршрут. Прошло уже 4 месяца, а результата нет. Прошу поддержать всех неравнодушных жителей города мою петицию», - написал автор петиции.

По состоянию на 11 октября петицию подписали 41 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Обещания Петиция Троллейбусы
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