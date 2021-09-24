Сумчане требуют выполнить обещание по выпуску троллейбуса № 14

«В конце весны власти пообещали восстановить этот маршрут. Прошло уже 4 месяца, а результата нет. Прошу поддержать всех неравнодушных жителей города мою петицию», - написал автор петиции.
По состоянию на 11 октября петицию подписали 41 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.
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