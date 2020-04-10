Сумской роддом получил сертификат качества

Учреждение получило сертификат ISO 9001:2015. Это означает, что КНП прошло процесс оценки системы менеджмента на соответствие требованиям стандарта.
Такая оценка проводится на соответствие международным стандартам, установленным Международной Организацией по Стандартизации.
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