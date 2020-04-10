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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской роддом получил сертификат качества

КНП «Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» сертифицировано на соответствие стандартам качества.

Учреждение получило сертификат ISO 9001:2015. Это означает, что КНП прошло процесс оценки системы менеджмента на соответствие требованиям стандарта.

Такая оценка проводится на соответствие международным стандартам, установленным Международной Организацией по Стандартизации.

Общество Роддом
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