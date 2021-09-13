В Сумах эпидпорог по ОРВИ превышен в 2 раза Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 2662 случаев заболевания ОРВИ. Неделей ранее - 2078. 58% заболевших – дети. Интенсивный показатель заболеваемости на превышает круглогодичный пороговый уровень почти в два раза. Госпитализировано на прошлой неделе 252 жителей города (неделей ранее 223) – это 9,5% от всех заболевших, среди них 69 детей.