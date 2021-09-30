В Сумах 213 заболевших коронавирусом за воскресенье Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

За воскресенье в Сумах подтверждено 213 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 22 пациента. Зарегистрировано 2 летальных случая. Продолжают болеть на сегодня 2636 По Сумской области подтверждено 88 652 случая, за воскресенье – 468. 1501 пациент умер – 1,7% от всех заболевших. Выздоровело 80 257 пациентов, - 90,5% от заболевших. За вчера 28. Заболело 3518 медработников.