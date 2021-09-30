В Сумах за неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом выросло на 66% Об этом сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

Количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сравнении с предыдущей неделей выросло на 66%. Количество взрослых больных, госпитализированных в городские больницы, выросло на 70%. Количество активных больных выросло на 75%.

На протяжении последней недели ежедневные цифры выявления новых случаев составляли от 100 до 350 инфицированных в сутки.

Кроме значительного прироста больных, увеличивается количество стационарных пациентов. Это привело к тому, что в ковидных больницах занято больше 80% коек для пациентов. Сейчас развернуты дополнительные койки в больнице Святого Пантелеймона и рассматривается вопрос привлечения больницы № 4, которая уже внесена в список ковидных больниц. Сейчас продолжается процедура подписания договора с НСЗУ.

За прошлую неделю в Сумах коронавирусом заболели 1503 сумчанина, что на 66% больше, чем неделей ранее (905). Среди заболевших 187 ребенок (+86) и 6 медработников (-2). На прошлой неделе зафиксировано 18 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни (неделей ранее - 14). Выздоровело 369 пациентов (+31), среди которых 40 детей (-4) и 4 медработника. Продолжает болеть на сегодня 2636 человек (+1136).

Всего по итогам недели выздоровели 91,8% больных (было 94,6%). На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 39 214 сумчан, среди них 4,6% - дети. Всего заболел 1838 ребенок, 84% выздоровели, 290 детей продолжают лечение. Заболело 1487 медработников, 98% выздоровели, 13 лечатся, 7 умерли.

Зарегистрировано 565 летальных случаев, - 1,4% от всех обнаруженных случаев.