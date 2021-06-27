Сумской боксер-профессионал проведет второй бой за три года Тарас Шелестюк подписал контракт с новым промоутером.

Непобежденный сумской боксер Тарас Шелестюк (18–0, 10 КО) заключил соглашение с новой промоутерской организацией Probellum, которую возглавляет бывший генеральный директор Golden Boy Promotions Ричард Шафер.

Спортсмен опубликовал пост в Instagram о подписании контракта. По словам Шелестюка, он планирует стать чемпионом мира: «Новая глава в моей боксерской карьере. Новая возможность драться по всему миру, чтобы демонстрировать искусство бокса и стать чемпионом мира с компанией Probellum!»

Уже назначена дата следующего боя и определено имя соперника. Шелестюк выйдет в ринг в ближайшую субботу, 16 октября, в Канкуне (Мексика). Соперником будет 22-летний мексиканец Рикардо Салас (16–2, 11 КО) по прозвищу Волшебник.

Напомним, последний свой бой Тарас провел в январе 2020 года. Тогда он победил аргентинца Верона единогласным решением судей. 35-летний украинец, выступающий в полусреднем весе (до 66,7 кг) является чемпионом мира и бронзовым призером ОИ-2012.