В Сумах на 70% выросло число стационарных больных коронавирусом Статистику предоставила сегодня, 11 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 297 взрослых (на 123 больше, чем неделей ранее), всего 318 человек (на 118 больше, чем неделей ранее). Это на 70% больше.

В том числе в 5-й горбольнице лечится 246 человек (+98), в том числе 125 на кислородной терапии, 11 в отделении интенсивной терапии, 8 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 51 больных (+25), в том числе 4 в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 21 пациент с подтверждённым диагнозом (-5), 3 - в отделении интенсивной терапии c коронавирусной инфекцией. Также в больнице 77 детей с другой патологией.

Всего в городских больницах 55 свободных коек для взрослых (-74), и 94 для детей (+5), - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 41 (+7), 3 в отделении интенсивной терапии, 3 на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 66 пациентов (+4), 4 в отделении интенсивной терапии, 3 на ИВЛ.