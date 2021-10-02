Ахтырский «Нефтяник» впервые проиграл в аматорском чемпионате

Ахтырский «Нефтяник» играл дома против лидера группы 2 «Нивы» из Бузовой Киевской области. Хозяева открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Кисиля. Однако еще до перерыва гости сравняли счет. А в концовке поединка вышли вперед.
В итоге 1:2 – первое поражения ахтырчан в чемпионате, и они с 19 очками остаются на третьем месте. Впереди «Нива» - 22 очка и ФК «Кудровка» - 20.
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