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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00100

Ахтырский «Нефтяник» впервые проиграл в аматорском чемпионате

9-10 октября прошли игры 8-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Ахтырский «Нефтяник» играл дома против лидера группы 2 «Нивы» из Бузовой Киевской области. Хозяева открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Кисиля. Однако еще до перерыва гости сравняли счет. А в концовке поединка вышли вперед.

В итоге 1:2 – первое поражения ахтырчан в чемпионате, и они с 19 очками остаются на третьем месте. Впереди «Нива» - 22 очка и ФК «Кудровка» - 20.

Спорт ФК Нефтяник Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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