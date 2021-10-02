ФК «Тростянец» упустил домашнюю победу 10 октября прошли игры 13-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Тростянец» принимал мариупольский «Яруд». Хозяева открыли счет на 20-й минуте, - отличился Павел Пастухов. Спустя две минут гости оказались в меньшинстве после удаления Ивана Мочевинского за фол последней надежды против убегавшего форварда «тростянчан».

В начале второго тайма Владислав Тышининов удвоил преимущество «тростянчан». Однако под конец матча гости сумели дважды отыграться: на 76-й минуте забил Владислав Сандрак-Винницкий, а на 90-й – Никита Михайленко.

В итоге 2:2 – необязательная ничья, после которой у «Тростянца» 18 очков и 9-е место в турнирной таблице.