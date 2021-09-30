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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00356

В дерби Сумщины снова победила «Виктория»

10 октября в Николаевке встречались местная «Виктория» и ФК «Сумы».

В 13-м туре чемпионата Украины по футболу во второй лиге состоялось уже третье дерби Сумщины в сезоне.

Выйти вперед хозяевам помог Вадим Шаврин уже на 1-й минуте: он замкнул передачу с левого фланга от защитника Юрия Цапия. На 24-й минуте сумчанам удалось сравнять счет. После грубой ошибки крайнего защитника «Виктории» Ульянова мяч оказался в ногах Артема Пилипенко, который через мгновение обыграл голкипера Воробея и забил гол.

Уже в конце тайма Шаврин снова забил классический для себя гол: после розыгрыша углового Чередниченко сделал пас своему нападающему, и тот вколотил мяч в сетку - 2:1.

Во втором тайме сумчане не опустили руки. Поняв, что им терять нечего, они побежали вперед и существенно оживили игру, но пропустили на 54-й минуте. Мяч после прострельной передачи от Цапия попадает в руку защитнику гостей. Судья указывает на точку. Выполнять пенальти берется все тот же Шаврин, через мгновение зажег счет на табло 3:1. Через 15 минут футболисты ФК «Сумы» смогли отыграть один мяч: прострел с правого фланга в исполнении Никиты Асеева замыкает Пилипенко. Впрочем, на большее «сумчан» не хватило. Даже несмотря на удаления после двух предупреждений Аржанова на 89-й минуте.

В итоге 3:2. У «Виктории» теперь 18 очков и 10-е место, у «Сум» 5 и 15-е.

Спорт Виктория Николаевка ФК Сумы Футбол
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