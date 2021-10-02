Сумские баскетболистки стартовали в первой лиге 9-10 октября прошли игры первого тура чемпионата Украины по баскетболу в первой женской лиге.

Сумская команда «СумДПУ – КДЮСШ № 1» дебютировала на таком уровне против БК «Мелитополь». В первом матче уступили 65:78 (15-17, 20-21, 20-23, 10-17). Лучшими были: Анастасия Вербицкая – 20 очков + 11 подборов, Анастасия Дубинина – 13 очков + 5 подборов, Виктория Чернова – 11 очков + 7 подборов, Яна Чепель – 7 очков + 13 подборов.

Во второй сумчанки играли соперницами на равных первую половину игры, а дальше посыпались, проиграв в итоге 51:71 (21-22, 15-14, 8-19, 7-16). Лучшими в составе наших были: Виктория Чернова – 14 очков + +9 подборов + 4 перехвата, Виктория Колесник – 12 очков + 5 перехватов + 8 потерь, София Железняк – 10 очков + +6 подборов, Анастасия Дубинина – 9 очков + 6 подборов.