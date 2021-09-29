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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах вогнеборці ліквідували пожежу на автомобільній стоянці та врятували 19 транспортних засобів (ВІДЕО)

10 жовтня о 03:01 до рятувальників надійшла інформація, що в м. Суми по вул. Римського Корсакова виникла пожежа на стоянці, де знаходиться більше 50 транспортних засобів.
На місце події виїжджав черговий караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. 
Вже через 5 хв рятувальники прибули на місце події. В цей момент вогонь охопив 4 автомобілі. Через сильну дію температури часткове пошкодження отримали ще 3 автомобілі. Виникла загроза поширення полум’я на 19 інших транспортних засобів, що були припарковані поряд з епіцентром пожежі.
Завдяки оперативній роботі рятувальників о 03:20 пожежу вдалось локалізувати та не дозволити полум’ю охопити ще 19 автівок. О 03:50 пожежу ліквідували.
Причина пожежі встановлюється.
Всього на місце події працювало 3 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
 
ГУ ДСНС України у Сумській області
 
Общество
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