«Краснеем»: Сумщина уже превысила показатели по коронавирусу На сегодня в Сумской области превышены 4 из 6 индикаторов определения уровней эпидемической опасности, 3 из них уже три дня и больше.

Для перехода в красную зону, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 09.12.2020 №1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», «красный» уровень устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух признаков. На сегодня в Сумской области превышены три из них (уже три дня подряд). Однако решение о красной зоне будет принимать госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 12-13 октября.

В Сумской области, как и во всей Украине превышен показатель уровня заболеваемости – 548 на 100 тыс. населения (при норме 75). Это 3-е место по Украине. Выше только Черновцикая – 799 и Луганская – 780. В среднем по Украине – 391. В прошлом году ближе к ноябрю этот показатель в Сумской области был самым высоким в Украине – больше 1000.

Коэффициент выявления случаев заболевания превышает норму уже больше трех дней и сейчас составляет 27,9% (при норме в 20%). Это самый высокий показатель в Украине. Он также превышен в Житомирской – 24%, Хмельницкой – 21,5%, Полтавской – 21,3% и Тернопольской областях – 20,3%. В среднем по Украине – 15%.

Уровень госпитализации третий день подряд превысил норму в 60 на 100 тыс. населения и составил 71. Он также превышен еще в 12 областях. Больше всего в Херсонской области – 91,3. В среднем по Украине – 57,9.

Динамика уровня госпитализации второй день подряд превысила норму в 50% и составила 51,9% (вчера было 59,5%). Выше только в Херсонской – 55,8% и Полтавской – 55,4%. Всего превышен в 3 областях. В среднем по Украине – 31,3%.

Загруженность коек с кислородом в Сумской области составляет 60,2% при норме меньше 65%. Этот показатель превышен только в одной области – Донецкой – 68,1%.

Кстати, судя по показателям, уже на сегодня в «красную» зону должны перейти Житомирская и Херсонская, у которой превышены по два показателя, и Сумская с тремя превышенными показателями.